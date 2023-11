Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen presenteert Light Safari in de wintermaanden

In Safaripark Beekse Bergen wordt in de wintermaanden een speciaal lichtfestival gehouden. Tussen donderdag 7 december en zondag 25 februari vindt na zonsondergang het nieuwe evenement Light Safari plaats. Als de dieren hun binnenverblijven opzoeken, kunnen bezoekers een wandeling maken langs kleurrijke lichtsculpturen.

De 1,8 kilometer lange lichtjesroute bestaat uit verschillende kleurzones. Die dragen de namen Leafy Green, Dazzling Yellow, Tropical Forest, Black and White, Colors of the Sea, Flaming Orange, Earthy Brown, Pink Paradise, Intense Red, Mysterious Purple, Brilliant Blue en Rainbow Glow.

"Verschillende dieren krijgen een lichtgevend evenbeeld", zegt parkmanager Rens Willemsen. "En we leggen het nut van kleur in de natuur spelenderwijs uit langs de route." Naast de lichtgevende flora en fauna zorgt Beekse Bergen voor kampvuren, een schaatsbaan en foodtrucks. Willemsen noemt de dierentuin "de lichtbron in de donkere dagen".



Giraffenstal

De meeste echte dieren zijn niet zichtbaar: alleen de olifantenstal, de giraffenstal en het apenverblijf blijven 's avonds geopend voor publiek.



Het is niet voor het eerst dat Beekse Bergen het toneel is van lichtobjecten. In 2015 en 2016 stond een vergelijkbaar concept op het programma, toen onder de naam Africa by Light. Voor het nieuwe festival werkt moederbedrijf Libéma samen met mediapartner Talpa Network. Kortingstickets voor Light Safari worden dan ook aangeboden op de Talpa-sites ActievandeDag en VakantieVeilingen.nl.



Vakantie

De Light Safari is te bezoeken op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen, plus de volledige kerst- en voorjaarsvakantie. Het park sluit dan om 16.30 uur voor daggasten. Vervolgens duurt het evenement van 17.00 tot 21.30 uur.



Bezoekers moeten aparte tickets (19,50 euro) of combitickets (35,50 euro) kopen: het festival is niet inbegrepen bij een regulier entreebewijs. Combitickets zijn geldig vanaf 13.00 uur. Wie zo'n kaartje aanschaft, kan tussen 16.30 en 17.00 uur terecht bij de entree voor een hapje en een drankje. Abonnementhouders krijgen korting: zij zijn 10 euro per avond kwijt.