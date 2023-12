Walibi Holland

Walibi Holland stort statiegeld direct terug via Tikkie

Bezoekers van Walibi Holland kunnen hun statiegeld voortaan direct terugkrijgen dankzij een nieuwe automaat. In de overdekte Hall of Fame, naast de ingang van achtbaan Xpress: Platform 13, is een statiegeldmachine neergezet. Het apparaat werkt met behulp van de Tikkie-app.

Na het invoeren van lege flesjes of blikjes kunnen bezoekers kiezen: het statiegeld doneren aan een goed doel of het geld terugvragen. Wie de laatste optie selecteert, scant een QR-code met de Tikkie-app. Het bedrag wordt vervolgens onmiddellijk gestort op het rekeningnummer dat is ingevuld in de app.

Tikkie wordt normaal gesproken gebruikt om kleine bedragen terug te vragen aan vrienden, familieleden en kennissen. Eigenlijk had het apparaat al in oktober neergezet moeten worden. Het project liep echter vertraging op. "Hopelijk houden we ons park hiermee een stukje schoner!", schrijft het management in een interne memo.



Fight Cancer

Walibi selecteerde Fight Cancer als goed doel. Het pretpark werkt al geruime tijd met de organisatie samen voor het organiseren van de jaarlijkse Rollercoaster Run. Vanwege de komst van de automaat kunnen bezoekers nu geen flesjes en blikjes meer inleveren bij de horecapunten in het park. Iedereen wordt doorgestuurd naar de machine.



Het attractiepark ging een samenwerking aan met de partij Statiegeld Nederland. Op blikjes en kleine petflessen zit in Nederland tegenwoordig 15 eurocent statiegeld. Na het inleveren worden lege verpakkingen gerecycled: er worden nieuwe flessen en blikjes van gemaakt.