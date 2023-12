WiPlay Beusichem

Nieuw in Nederland: kartbaan met interactieve videoprojecties

In Utrecht is sinds kort een hypermoderne kartbaan te vinden. Wie is uitgekeken op normale karttracks, kan vanaf nu BattleKart uitproberen: een kartbaan die gebruikmaakt van interactieve videoprojecties. Elektrisch karten wordt gecombineerd met augmented reality.

Dankzij geavanceerde projecties op de vloer wanen de karters zich in een videogame, met virtuele obstakels. Het dragen van een pak of een helm is niet nodig. In landen als België, Frankrijk en Duitsland heeft BattleKart al meerdere vestigingen. Sinds eind november kan het concept ook in Nederland uitgeprobeerd worden.

Het Utrechtse entertainmentcomplex WiPlay Beusichem heeft de landelijke primeur. Naast karten kunnen bezoekers daar onder meer padellen, squashen en bowlen. De kartbaan werd gebouwd in een voormalige tennishal. Ook op zijwanden verschijnen projecties.



BattleSnake

Bijzonder is dat er verschillende soorten games mogelijk zijn. Naast een klassieke race met een virtuele route (BattleRace) kan bijvoorbeeld gekozen worden voor voetballen met karts (BattleFoot) of poolbiljart met karts (BattlePool). Andere varianten zijn BattleColor, BattleSnake en BattleVirus.



Daarnaast introduceert men regelmatig seizoensgebonden opties, bijvoorbeeld rond Halloween en Kerstmis. De karts reageren op elkaar en op de projectie-effecten. Op het stuur bevinden knoppen om virtueel te schieten. Een YouTube-video van een andere locatie laat zien hoe BattleKart precies werkt.



Ice Mountain

De Nederlandse exploitatierechten zijn in handen van het bedrijf achter Ice Mountain Adventure Park, een Belgische skihal met aanverwante activiteiten. Manager Nick Dubois verwacht dat er in Nederland uiteindelijk plek is voor zo'n twaalf BattleKart-locaties. Hij zoekt daarvoor naar bestaande hallen van minimaal 30 bij 60 meter.