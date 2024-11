Etnaland

Italiaans pretpark haalt De Smurfen binnen: Smurfen-dorpje met attracties

Bezoekers van een Italiaans pretpark kunnen sinds kort een kijkje nemen in Smurfenland. Etnaland, gelegen in het zuiden van Italië, heeft onlangs een Smurfen-themagebied geopend met enkele attracties. Het parkdeel heet Il Villaggio dei Puffi. 'Puffi' is Spaans voor 'Smurfen'.

De belangrijkste attractie is I Puffi Adventure: een rondrit met karretjes langs Smurfen-decors. Het is ook mogelijk om rond te dwalen in een Smurfen-doolhof. Een souvenirwinkel en een fotopunt maken het gebied compleet. Verder zijn in de 4D-bioscoop van Etnaland twee verschillende Smurfen-films te zien.

Meerdere parken in Europa hebben inmiddels de rechten om De Smurfen te mogen gebruiken, waaronder Plopsa Station Antwerp en Plopsa Coo Ardennes in België, Parc Spirou Provence in Frankrijk en Majaland Gdansk in Polen. In het Duitse Holiday Park Germany opent volgend jaar een grote Smurfen-darkride.