Movie Park Germany

Bizar record in show Movie Park Germany: de sterkste tepels ter wereld

In Movie Park Germany staat dit najaar een bijzondere wereldrecordhouder op het podium. Tijdens het Halloween Horror Festival wordt in het Duitse attractiepark de theatershow Madhouse - Insanity Lives Here vertoond. De voorstelling bestaat uit verschillende lugubere acts. Eén ervan is bekend van America's Got Talent.

The Baron, zoals de artiest zich noemt, heeft het Guinness World Record voor de sterkste tepels ter wereld in handen. Hij wist in 2013 een gewicht van maar liefst 32,6 kilo op te tillen, hangend aan zijn eigen tepels. In de Movie Park-show laat de man zien waar hij beroemd door is geworden.

De tepelacrobaat is afkomstig uit Finland. Het verhaal van Madhouse gaat over een psychiatrische inrichting waar de patiënten de experimenten van een gevreesde directeur moeten ondergaan. De productie ging in 2022 in première, toen nog zonder The Baron.



Emotionele grenzen

"De populaire show van vorig jaar krijgt een vervolg met een geheel nieuw talent, dat speelt met de emotionele grenzen van het publiek", laat Movie Park weten. "Een unieke wereldrecordhouder, die al te zien was in America's Got Talent, zal als nieuw hoogtepunt deel uitmaken van de voorstelling."



Het Halloween Horror Festival duurt nog tot en met zondag 12 november. Voor Madhouse moeten bezoekers aparte tickets aanschaffen. De horrorshow van leverancier Dark Thrills Entertainment wordt opgevoerd in Studio 7. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.