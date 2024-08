Prater

Nieuwe versie van bekende break dance in Oostenrijk: modern design en lichteffecten

De Duitse attractiebouwer Huss heeft een bekend attractietype een make-over gegeven. In het Oostenrijkse pretpark Prater is nu een break dance te vinden in een modern jasje. Voor de zogenoemde break dance 5 werd de bekende draaiende schijf met tollende gondels opnieuw ontworpen.

De versie in Prater kreeg de naam Laserdance. Naast een nieuw design wordt gebruikgemaakt van een heleboel lichteffecten, zodat zowel inzittenden als toeschouwers onderdeel worden van een discoshow. Bijzonder is bovendien dat in het hart van de schijf plek is voor de operator of een dj.

Fabrikant Huss presenteert het concept als "the world's most thrilling dance party". Het zou gaan om de snelste en meest krachtige versie van de break dance tot nu toe, met twintig gondels voor in totaal veertig personen. Bezoekers krijgen "onvoorspelbare 360 graden-wendingen" voorgeschoteld.



Familieattractie

Prater heeft de primeur. Daar gaat de Laserdance binnenkort officieel open. Op dit moment is nog sprake van een testfase. Huss benadrukt dat de break dance 5 ingezet kan worden als thrillride én als familieattractie, dankzij verschillende ritprogramma's met een wisselende intensiteit.