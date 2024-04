Kermis

Nieuwe Nederlandse kermisattractie is afkomstig uit Deens pretpark

Een attractie uit een Deens pretpark gaat toeren op de Nederlandse kermis. Kermisfamilie Reijnders heeft de thrillride Græshopper overgenomen uit attractiepark Bakken, in de buurt van Kopenhagen. Na een restyle gaat de aanwinst door het leven als The Beast.

De première vond afgelopen week plaats op de paaskermis in Enschede. The Beast is een attractie van het type move-it 24, gebouwd door de Nederlandse fabrikant KMG Rides. Het Gelderse bedrijf leverde de machine in 2021 af aan Bakken. Drie jaar later is de attractie dus weer terug in Nederland.

The Beast is gedecoreerd in de stijl van Marvel-personages. Op borden en panelen valt "Hulk vs. Thanos" te lezen. De attractie wordt gekenmerkt door een arm met een roterend rad, bestaand uit zes hangende gondels met elk vier zitplaatsen. Het platform waarop de arm staat, draait ook rond.