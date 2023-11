Phantasialand

Phantasialand vernieuwt ingang van familieachtbaan Colorado Adventure

De ingang van een bekende Phantasialand-attractie is vernieuwd. Het Duitse pretpark heeft de entree van rollercoaster Colorado Adventure een nieuw uiterlijk gegeven. Er werden verschillende decoraties toegevoegd in de stijl van de mijntrein.

Bezoekers wandelen voortaan onder een houten entreepoort door. Daar hangt een decorstuk aan met de naam van de attractie en een vermelding van het fictieve bedrijf Colorado Mining Company. Ook voegde Phantasialand een informatiebord en een informatiescherm toe, in dezelfde stijl.

De wachtrij van de achtbaan start bij het Silverado Theatre. Voor de aanpassingen was ontwerper Sven Riegel verantwoordelijk. Het attractiepark moest op zoek naar nieuwe ontwerpers na het overlijden van hoofdontwerper Eric Daman in april 2022.



Michael Jackson

Colorado Adventure is onderdeel van parkdeel Mexico. De 1280 meter lange baan, gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma, bevat drie liftheuvels. Inzittenden passeren verschillende donkere mijnschachten. In 1996 werd de officiële opening verricht door Michael Jackson. Aanvankelijk ging de attractie door het leven als The Michael Jackson Thrill Ride.