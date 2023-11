Avonturenpark Hellendoorn

Al twintig jaar het gezicht van Avonturenpark Hellendoorn: wie is Kareltje de Kok?

Kareltje de Kok is anno 2023 niet meer weg te denken uit Avonturenpark Hellendoorn. Het klunzige karakter verzorgt al twintig jaar theatervoorstellingen en meet-and-greets in het Overijsselse pretpark. Maar wie gaat er schuil achter het bekende personage? In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast is rasentertainer Willian Kleinjan te gast, die de rol van Kareltje al twee decennia vertolkt.

Kleinjan heeft een hechte band met het attractiepark. Op 17-jarige leeftijd ging hij er aan het werk. Het entertainen bleek in zijn bloed te zitten: al ver vóór Kareltje trad Kleinjan op als presentator in de inmiddels verdwenen attracties Casa Magnetica en Magical Monkey Show. De liefde voor het Avonturenpark is zelfs zo groot dat de achtertuin van de acteur inmiddels verworden is tot een soort Hellendoorn-museum.

Vandaag de dag is Kleinjan veel meer dan alleen Kareltje. Hij treedt op als meerdere typetjes, zowel in als buiten het park. Afgelopen zomer presenteerde hij bijvoorbeeld duikshow Sky Pirates, als piratenkapitein. Shows bedenkt hij tegenwoordig grotendeels zelf. Ook wordt hij ingezet als voice-over. In de podcast staat Kleinjan stil bij bijzondere momenten uit zijn carrière. Dat levert komische en emotionele anekdotes op.