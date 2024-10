Cavallino Matto

Video: Italiaans pretpark opent wildwaterbaan met verticale lift

Een pretpark in Italië heeft met twee jaar vertraging een nieuwe waterattractie geopend. Bezoekers van Cavallino Matto kunnen eindelijk een vaartocht maken in Pirati, een 13 meter hoge wildwaterbaan met een verticale lift.

Het gaat om een spinning raft van de Italiaanse bouwer Zamperla, inclusief een zogeheten hydro lift. Oorspronkelijk was de baan aangekocht door pretpark Miragica. Dat park ging enkele jaren geleden failliet. Vervolgens nam Cavallino Matto de attractie over.

Pirati was aangekondigd als de grote nieuwigheid voor 2022. Problemen met de vergunning zouden voor vertraging gezorgd hebben. Het is de bedoeling op een later moment decoraties toe te voegen. In 2025 volgt de officiële opening, maar de waterbaan is nu al operationeel voor een testfase.