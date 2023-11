Efteling

Efteling onthult plannen voor Droomvlucht Suite in het Efteling Hotel

De Efteling opent op vrijdag 22 december een nieuwe themasuite in Droomvlucht-stijl. Het Efteling Hotel krijgt een heuse Droomvlucht Suite. Vandaag komen de eerste ontwerpen voor de kamer naar buiten. Bezoekers kunnen straks wegdromen in de wereld van elfen, bosgeestjes en ademende kastelen.

Voor de Droomvlucht Suite, gesitueerd in één van de torens van het Efteling Hotel, moet de bestaande Hans Christian Andersen Suite wijken. Het project werd al in september aangekondigd. Toen was nog niet duidelijk hoe de suite zou gaan ogen. De kamer, geschikt voor vijf personen, heeft een oppervlakte van 53 vierkante meter.

Midden in de kamer staat een romantisch hemelbed voor twee personen. Boven de nachtkastjes prijken afbeeldingen van enkele elfjes en elfenkoning Oberon. "De wanden zijn bekleed met kleurrijk behang vol bloemen en zelfs de ramen zijn gedecoreerd", aldus de Efteling.



Kelkvormige lampen

Het licht van de kelkvormige lampen wordt weerkaatst in de verschillende spiegels aan de wanden. Voor kinderen is er een tweede slaapkamer, die gekenmerkt wordt door een houten plafond met bloemen. De badkamer krijgt een inloopdouche en een bad.



Verder bestaat de suite uit een roze ovalen bank, een kaptafel met een poef, een grote kledingkast, een televisie en een fauteuil in de vorm van een pauw. Eén overnachting voor twee personen, inclusief een ontbijtbuffet en twee dagen toegang tot de Efteling, kost momenteel tussen de 820 en 515 euro. De prijzen variëren op basis van vraag en aanbod.



Koningssuite

Naast de bloemenweelde van Droomvlucht heeft de Efteling aandacht voor een andere themakamer. De bestaande Koningssuite krijgt een upgrade en een andere naam. "Met gloednieuwe matrassen, een ruimere badkamer en een comfortabele zithoek voel je je hier straks de koning te rijk", meldt het park.



Enkele meubels worden vervangen en er staan schilderbeurten op de planning. Daarnaast vernieuwt men de vloer, de lampen en alle stoffering. Op schilderijtjes prijken straks verschillende koningen uit de Efteling. "Ook de koningstronen met geluid worden onder handen genomen", belooft de Efteling. De torenkamer gaat Koninklijke Suite heten.