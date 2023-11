Holiday Park

Foto's: nieuw spookhuis in Duits Plopsa-park is huiveringwekkende houtzagerij

Het Duitse pretpark Holiday Park vierde Halloween met een nieuw spookhuis. Bezoekers van het Plopsa-attractiepark konden dit jaar haunted house Sägewerk ontdekken, waar ze geconfronteerd werden met levensgevaarlijke zaagmachines. Wie het horrorhuis heeft gemist, kan nu een fotoreportage bekijken.

Sägewerk draaide om een sollicitatie bij een houtzagerij uit de jaren zeventig. "Angstaanjagende houtbewerkers, echte zaagmachines en wrede experimenten maken nachtmerries werkelijkheid", viel te lezen in de promotietekst.

Het spookhuis was gratis toegankelijk. Bezoekers konden wel bijbetalen om de wachtrij over te slaan, via de zogeheten Nightmare Lane. Voor het griezelfeest hanteert het park de term Halloween Fright Nights, net als Walibi Holland. Holiday Park spreekt over "het grootste halloween-evenement van de regio".



Parade

In totaal waren er zeven horrorattracties: de spookhuizen Sägewerk, Schnitzelhaus, Freak Circus en Titty Twister, de walkthrough Camp Sonnenschein en de scare zones Death Game en Zombie Factory. Daarnaast werd gezorgd voor een parade, optredens van dj's, een vuurshow en een vuurwerkspektakel.