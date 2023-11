Puy du Fou

Recordjaar voor themapark Puy du Fou: voor het eerst ruim 2,5 miljoen bezoekers

Het Franse themapark Puy du Fou heeft een topseizoen achter de rug. De bestemming in departement Vendée wist in 2023 voor het eerst meer dan 2,5 miljoen mensen te lokken. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Het park verbrak het bezoekersrecord van een jaar eerder.

In 2022 bleef de teller steken op ruim 2,34 miljoen bezoekers. Vóór de coronacrisis verwelkomde Puy du Fou op hoogtepunt 2,3 miljoen gasten per jaar. Dat was in 2019. De voorlichtster benadrukt dat de Spaanse vestiging Puy du Fou España goed was voor 1,1 miljoen bezoekers.

"Dus in totaal hebben 3,6 miljoen mensen Puy du Fou dit jaar ontdekt, in Frankrijk en in Spanje", laat ze weten. Seizoen 2023 stond voor de Franse Puy du Fou-locatie in het teken van de nieuwe spektakelshow Le Mime et l'Etoile, met een bewegende vloer en 120 personages.



Nederland

Achter de schermen worden plannen gemaakt voor nieuwe Puy du Fou-parken, onder andere in Nederland. Het merk staat bekend om nationalistische shows met een conservatieve insteek. In Frankrijk is Puy du Fou het op twee na best bezochte pretparkresort, na Disneyland Paris en Parc Astérix.