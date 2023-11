Looopings

Een nieuwe Looopings-pin: bestel nu de officiële pin van de Looopings Podcast

Looopings brengt een nieuwe pin uit. Pinverzamelaars kunnen vanaf nu een officiële pin bestellen van de Looopings Podcast. Het souvenirtje is exclusief verkrijgbaar bij Pretparkwinkel.nl, voor 8,50 euro. Het aantal beschikbare exemplaren is beperkt.

Sinds de lancering in 2019 verscheen de Looopings Podcast meer dan vijftig keer. Dat jubileum werd aangegrepen voor het ontwikkelen van een eigen pin, met het herkenbare logo van de podcast. Het gaat om een vierkant design met het Looopings-embleem voorzien van een play-button, precies zoals het beeldmerk verschijnt in podcast-apps.

De gelimiteerde Looopings Podcast-pin is het derde exemplaar in de Looopings-pincollectie, na het uitkomen van een eerste algemene pin in februari 2021 en een speciale pin voor het koperen jubileum van de website in januari 2023. Laatstgenoemde pin was binnen enkele uren volledig uitverkocht.



Bestellen

Er worden geen exemplaren meer van gemaakt. Dat geldt ook voor de nieuwe Looopings Podcast-pin. Bestellen kan via Pretparkwinkel.nl, zolang de voorraad strekt.