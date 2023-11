Attractiepark Toverland

Toverland steekt vanavond professioneel vuurwerk af om impact te testen

Hoewel Toverland gesloten is voor publiek, gaat vanavond vuurwerk de lucht in. Rond 18.00 uur wordt professioneel siervuurwerk afgestoken in het Limburgse attractiepark. Het gaat om een proef, vertelt een woordvoerster aan Looopings.

"Het doel hiervan is om vast te stellen wat de impact van dit type vuurwerk is op de omgeving", legt ze uit. Toverland is tot zaterdag 25 november dicht: het park wordt omgetoverd tot een winterwonderland voor evenement Winter Feelings.

De vuurwerkproef staat echter los van de aankomende winteropening, legt de voorlichtster uit. Het betreft een algemene test. In augustus vond ook al een proef plaats, toen met consumentenvuurwerk.



Koeien

Toverland maakt in avondshows tegenwoordig grotendeels gebruik van stil vuurwerk, zonder harde geluiden. Daar is voor gekozen toen bleek dat koeien in de buurt op hol kunnen slaan door luide knallen. In het verleden braken zij meermaals los uit de wei tijdens Toverland-vuurwerk.