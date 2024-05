Beekse Bergen

Video: drie jonge olifantjes verkennen gigantische nieuwe Olifantenvallei in Beekse Bergen

Het olifantenverblijf van Safaripark Beekse Bergen is vorig jaar enorm gegroeid. De Brabantse dierentuin ontwikkelde een gigantische Olifantenvallei van in totaal 35.000 vierkante meter. Deze week konden drie jonge Afrikaanse olifantjes het nieuwe gedeelte voor het eerst ontdekken. Dat leverde aandoenlijke beelden op.

Naast de bestaande olifantenvlakte van 15.000 vierkante meter kwam een nieuw gedeelte met een oppervlakte van maar liefst 20.000 vierkante meter. "Dit grote leefgebied is voor de kalfjes helemaal nieuw; eerder verbleven ze in een aangrenzend verblijf", legt een woordvoerster uit.

De dieren kunnen er verschillende nieuwe dingen ontdekken, waaronder een ondiepe kleipoel om in de modder te rollen, een grote waterpoel en barrières om zich achter te verschuilen. De vallei is ook een stuk heuvelachtiger dan het oorspronkelijke verblijf. Dankzij een tunnel wandelen bezoekers onder de olifanten door.



150 kilo

Beekse Bergen verwelkomde kort geleden in vier maanden tijd drie olifantjes: Mosi, Ajabu en Tendai. Ze maken het goed, laat het dierenpark weten. Inmiddels wegen ze allemaal ruim 150 kilo. Een tijdje terug hebben ze voor het eerst hun vader Yambo ontmoet. Ter gelegenheid van de bijzondere zwangerschappen verschenen bij de entree van het park eerder al drie beelden van jonge olifantjes.



In totaal huisvest Beekse Bergen nu elf Afrikaanse olifanten. Sinds kort maken ook nijlantilopes en waterbokken gebruik van de vallei. Later dit jaar wil de dierentuin het vernieuwde Afrikadorp openen, met het nieuwe restaurant Mugunda, een nieuwe speeltuin en terrassen met uitzicht op Afrikaanse dieren.