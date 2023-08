Sea Life Berlin

Sea Life in Berlijn onverwachts dicht: 'Technische redenen'

Toeristen die dit weekend een bezoek willen brengen aan Sea Life Berlin, komen bedrogen uit. De bekende aquariumattractie in de Duitse hoofdstad is onverwachts gesloten van zaterdag 19 tot en met maandag 21 augustus.

Dat valt te lezen op de website en socialmedia-kanalen van de trekpleister. "Het spijt ons zeer, maar om technische redenen moet Sea Life Berlin helaas gesloten blijven", luidt de verklaring. Wat voor problemen er precies zijn, wordt niet gespecificeerd.

Mensen worden doorverwezen naar andere Berlijnse attracties van dezelfde eigenaar: Legoland Discovery Centre en Madame Tussauds. Wie al Sea Life-tickets had geboekt, kan een mail sturen om de datum te verzetten.



Groot ongeluk

De overdekte waterwereld was tussen half december 2022 en half mei 2023 ook al niet toegankelijk, toen vanwege een groot ongeluk. AquaDom, een gigantisch cilindervormig aquarium met 1 miljoen liter water en 1500 tropische vissen, barstte eind vorig jaar open.



De aquariumtank hoorde weliswaar bij een bezoek aan Sea Life, maar voor het onderhoud was het aangrenzende Radisson Collection Hotel verantwoordelijk. AquaDom wordt niet meer opnieuw opgebouwd. Het hotel is vandaag de dag nog steeds dicht.