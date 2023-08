Legoland Deutschland Resort

Vader (30) door het lint in Legoland: medewerker geschopt en geslagen

Een 30-jarige man is een medewerker van pretpark Legoland Deutschland te lijf gegaan. Toen hij aan de beurt was bij een Lego-achtbaan, bleek zijn kind te klein te zijn voor een ritje. De vader werd zo boos dat hij een 22-jarig personeelslid van het Duitse attractiepark mishandelde.

Het voorval vond vorige week donderdag plaats bij de nieuwe wing coaster Maximus - Der Flug des Wächters, die dit jaar openging. De werknemer werd door de agressieve bezoeker geschopt en met een vuist in het gezicht geslagen. Hij raakte lichtgewond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek de dader geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben. Daarom moest hij een borgsom betalen. De man weigerde in eerste instantie om mee te werken. Pas na een huiszoeking kon de borg - een driecijferig bedrag - in beslag genomen worden, zo meldt de politie.



Informatieborden

De pretparkbezoeker wordt veroordeeld voor mishandeling. Een woordvoerder van Legoland laat in een reactie weten dat minimumlengtes er alleen zijn voor de veiligheid van het publiek. In het geval van Maximus - Der Flug des Wächters is dat 1.20 meter.



Dat staat ook op informatieborden en plattegronden. De lengte-eisen worden niet door het park bepaald, maar door fabrikanten en keuringsinstantie TÜV.