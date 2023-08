Cinecittà World

Italiaans pretpark nodigt Mark Zuckerberg en Elon Musk uit voor gevecht

Een Italiaans pretpark wil fungeren als de locatie van een gevecht tussen tech-miljardairs Elon Musk en Mark Zuckerberg. Musk is de eigenaar van socialmedia-platform X, voorheen Twitter. Hij daagde Zuckerberg, de topman van Facebook-moederbedrijf Meta, onlangs uit voor een krachtmeting.

Beide heren waren aanvankelijk enthousiast, maar de locatie bleek een struikelblok. Musk beweerde dat de stad Rome hem het eeuwenoude Colosseum ter beschikking zou stellen. De Italiaanse autoriteiten hebben dat later ontkend. Veel Italianen uitten vervolgens hun zorgen over het gebruiken van historische plekken voor dergelijke evenementen.

Attractiepark Cinecittà World, gelegen in de buurt van Rome, zegt daar iets op gevonden te hebben. In het park bevindt zich de zandarena die gebruikt werd voor een epische scène met racende paarden uit actiefilm Ben-Hur (2016). Men is bereid om de filmset van 16.000 vierkante meter in te zetten voor het moderne gladiatorengevecht tussen Musk en Zuckerberg.



Imago

"Historische monumenten zijn delicaat en moeten beschermd en behouden worden, zowel fysiek als qua imago", laat Cinecittà World weten. "Daarom hebben we besloten om de majestueuze Ben-Hur-set officieel voor te dragen voor het gevecht."



Volgens het park is de locatie geschikt om tienduizenden toeschouwers te huisvesten. Het decor zou "de grootsheid van het Romeinse rijk" weerspiegelen. Cinecittà heeft een officiële uitdaging verstuurd aan het management van de tech-bazen. Ook de Italiaanse minister van cultuur werd ingelicht.



Goed doel

Op dit moment is niet duidelijk of het gevecht er echt gaat komen. Zuckerberg liet deze maand weten dat Musk het plan in zijn ogen niet serieus neemt. Het was de bedoeling om met het gevecht geld in te zamelen voor een goed doel.



Ben-Hur, met Jack Huston en Morgan Freeman, is een remake van een gelijknamige film uit 1959. Cinecittà noemt de paardenrace "één van de meest legendarische scènes in de geschiedenis van de cinema".