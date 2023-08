Tropical Islands Resort

Duits waterpark Tropical Islands investeert 17 miljoen euro in vernieuwen exterieur

Het beroemde Duitse waterparadijs Tropical Islands heeft een opknapbeurt nodig. De komende jaren wordt in totaal 17 miljoen geïnvesteerd in het vernieuwen van het exterieur van het overdekte vakantieresort nabij Berlijn. Tropical Islands is gebouwd in een voormalige zeppelinhangar.

De trekpleister nabij Berlijn, onderdeel van Parques Reunidos, opende bijna twintig jaar geleden. Het is er de hele dag 26 graden. Verblijfsgasten en dagbezoekers kunnen er terecht voor een tropische wereld met onder andere zwembaden, waterglijbanen, restaurants en een strand. Er zijn zowel overnachtingsmogelijkheden in de dome als daarbuiten.

De 107 meter hoge hangar heeft veel te lijden onder de weersomstandigheden. Daarom wordt het tijd voor een nieuw omhulsel. "De harde wind tast het gebouw aan", vertelt parkmanager Chris Jung in gesprek met regionale omroep RBB. "En we weten dat het weer steeds extremer wordt, dus we moeten actie ondernemen."



Vier nieuwe lagen

Meer dan 50.000 vierkante meter van de buitenschil wordt voorzien van vier nieuwe lagen. Naar verwachting gaat de klus vier jaar duren. Volgens Jung realiseert het waterpark dankzij de operatie een energiebesparing van 65 procent. "Dat doen we niet alleen om het financiële gewin: het past bij onze duurzaamheidsstrategie."



De manager wil niet zeggen hoeveel energie er nodig is om Tropical Islands te verwarmen en hoeveel geld daarmee gemoeid is. "We zijn in het verleden al uitgemaakt voor energieslurper, energiemonster, energievreter, waterverspiller...", aldus Jung. "Maar op het moment dat je met één been in een vliegtuig stapt, heb je al een grotere ecologische voetafdruk dan wanneer je hier vakantie komt vieren."