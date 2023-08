Kermis

Kermisbezoekers zitten urenlang vast in kapotte attractie

Bezoekers van een Portugese kermis hebben urenlang vastgezeten in een tientallen meters hoge attractie. Ze beleefden hachelijke momenten in een booster, een lange arm met aan de weerszijden gondels die over de kop kunnen vliegen.

Door een technisch mankement kwam de arm stil te staan in de horizontale positie. Dat gebeurde vorige week donderdag op de Feira de São Mateus in de gemeente Viseu. Zeven inzittenden konden geen kant op, melden Portugese media.

Ze moesten één voor één worden bevrijd met behulp van een hoogwerker van de brandweer. In totaal nam de reddingsoperatie ruim drie uur in beslag: van 21.15 uur tot 00.20 uur. Niemand raakte gewond.



Monster

De attractie in kwestie heet Monster. Feira de São Mateus was net van start gegaan op de dag van het incident. Het evenement duurt nog tot en met 21 september. Volgens de organisatie wordt het gevaarte naar de Nederlandse fabrikant KMG gebracht voor een reparatie.