Medewerker Disneyland Paris ontslagen om wafel met slagroom

Een medewerker van Disneyland Paris is ontslagen naar aanleiding van een klacht over een snack. Loris Taboureau (20) kreeg te horen dat hij een fout heeft gemaakt bij het serveren van een wafel. Vervolgens kon hij vertrekken. De ex-werknemer en vakbonden denken dat het gedwongen ontslag heel ergens anders mee te maken heeft.

Taboureau was namelijk één van de personen die op 6 juni het kasteel van Doornroosje blokkeerden tijdens een staking, zodat avondshow Disney Dreams niet door kon gaan. Door hem te ontslaan vanwege een futiliteit, zou Disney hem willen straffen voor die actie. Vakbonden vermoeden dat het Disney-management een signaal wil afgeven, om andere personeelsleden angst in te boezemen.

Taboureau was een jaar werkzaam voor Disneyland. In zijn ontslagbrief, die deze maand op deurmat viel, wordt een incident genoemd dat op 26 juni plaatsvond bij een kraampje met wafels. Bezoekers zouden gevraagd hebben om een wafel met Nutella en slagroom. De medewerker vertelde hen dat ze moesten kiezen tussen beide toppings.



Uitzondering

Dat is immers het beleid bij de kraam. De klanten reageerden verbaasd, omdat ze zagen dat andere personen eerder wel beide opties kregen. Daarop vertelde de wafelverkoper dat hij een uitzondering had gemaakt voor vrienden. Er volgde een officiële klacht. Bezoekers noemden de houding van de werknemer "asociaal".



Disney greep het voorval aan om hem op straat te zetten. Hij zou het imago van het bedrijf hebben geschaad, zo luidt het oordeel. Taboureau vertelt aan dagblad Le Parisien dat hij nooit eerder negatieve reacties kreeg. De man overweegt nu om een klacht in te dienen bij de Franse raad voor arbeidsgeschillen.



Stakingsacties

Woordvoerders van Disneyland willen geen inhoudelijk commentaar geven over de kwestie. Vakbond UNSA luidde afgelopen maand al de noodklok omdat meerdere Disney-medewerkers bedreigd zouden worden met een ontslag in verband met hun deelnames aan de stakingsacties.