Gardaland Resort

Paniek in Gardaland: man probeert pretpark binnen te komen met pistool

Medewerkers van het Italiaanse pretpark Gardaland hebben de marechaussee ingeschakeld nadat een bezoeker binnen probeerde te komen met een pistool. Bij de ingang van het Gardaland Sea Life Aquarium ging de metaaldetector af toen de man passeerde.

Na een controle bleek hij een vuurwapen bij zich te hebben. Het voorval vond afgelopen weekend plaats. De man - een 31-jarige Nigeriaan - haalde uit zijn handtas een pistool tevoorschijn met een kaliber van 6,35 millimeter, inclusief een magazijn en zes patronen.

Het wapen zat verstopt in een sok. De regionale marechaussee, die toevallig aanwezig was in de regio om toeristen te inspecteren, heeft de pretparkbezoeker meegenomen. De Nigeriaan is gearresteerd voor illegaal wapenbezit.



Terrein

Het Gardaland Sea Life Aquarium is een losstaande attractie op het terrein van Gardaland. Er moeten aparte tickets voor aangeschaft worden.