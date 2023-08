Thorpe Park Resort

Engels pretpark vertoont finale van WK vrouwenvoetbal in Angry Birds-attractie

Een Engels pretpark komt voetbalfans tegemoet. Thorpe Park vertoont dit weekend de finale van het WK vrouwenvoetbal. Daarin speelt Engeland tegen Spanje. De wedstrijd zal zondagmiddag te zien zijn in de Angry Birds 4D Experience, een bioscoopzaal met bewegende stoelen en andere speciale effecten.

De Angry Birds-attractie wordt tijdelijk opgeofferd om de voetbalwedstrijd te laten zien. Alle speciale effecten blijven echter uitgeschakeld, zo meldt Thorpe Park op social media. "Leunen de stoelen achterover als iemand scoort?", wilde iemand weten. "Helaas niet, maar we vinden dit wel een geweldig idee!", reageerde het park.

Het WK vrouwenvoetbal vindt plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Er deden 32 landen aan mee. Nederland verloor van Spanje in de kwartfinale op 11 augustus, waarna de Spanjaarden Zweden uitschakelden in de halve finale. Engeland bereikte de finale door van gastland Australië te winnen.