Achtbaan Walibi Belgium komt stil te staan tussen twee inversies: bezoekers geëvacueerd

Een achtbaan in Walibi Belgium is vanmiddag vastgelopen op een opvallende plek. De trein van boomerang coaster Cobra kwam stil te staan op de zogeheten cobra roll. Door een noodstop werd de trein dusdanig afgeremd dat de eerste inversie wel gehaald werd, maar de tweede niet.

Dat gebeurde om 16.35 uur. De brandweer is opgeroepen om alle 28 passagiers met behulp van een hoogwerker uit de trein te halen, bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. 75 minuten later, om 17.50 uur, was de reddingsoperatie afgerond.

"Dankzij de onmiddellijke tussenkomst van de ploegen ter plaatse verliep de evacuatie zeer vlot", geeft de voorlichtster aan. Een rit in Cobra bestaat normaal gesproken uit een achterwaartse optakeling, gevolgd door een vrije val, drie inversies en een voorwaartse optakeling, waarna dezelfde rit achteruit wordt afgelegd.



Zusterparken

Twee zusterparken van Walibi Belgium hadden de afgelopen dagen ook problemen met hun boomerang coaster. In het Belgische Bellewaerde Park liep zondag de Boomerang vast.



Woensdag gebeurde hetzelfde bij boomerang coaster Speed of Sound in Walibi Holland. Alle drie de parken horen bij de groep Compagnie des Alpes. De achtbanen in kwestie zijn gebouwd door de Nederlandse firma Vekoma.