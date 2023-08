Movie Park Germany

Movie Park Germany publiceert soundtrack van vernieuwde parade

Pretparkfans kunnen voortaan overal luisteren naar de parademuziek uit Movie Park Germany. Het Duitse attractiepark bracht de parade afgelopen voorjaar na drie jaar afwezigheid terug, in een vernieuwde versie. Vanaf nu is de soundtrack online te beluisteren op streamingdiensten als Spotify en Apple Music.

De parade heet officieel Movie Park Studios on Parade. Muziekleverancier IMAscore componeerde een themalied van ruim drie minuten, dat de titel Hollywood Parade kreeg. Het refrein begint als volgt: "Big adventures await, join the Hollywood Parade. Dance with us, dream and sing, become friends with Marilyn."

Aan de parade doen onder andere dansers, tekenfilmfiguren, filmsterren en stuntmensen mee. Toeschouwers zien onder andere Marilyn Monroe, parkmascotte S.A.M., personages uit PAW Patrol en SpongeBob SquarePants en de crew van de stuntshow Operation Red Carpet.