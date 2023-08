Kermis

Inbrekers spookhuis melden zich bij kermisexploitant: 'Ze hebben spijt betuigd'

De jongens die onlangs inbraken bij een kermisattractie in Hoorn, hebben hun excuses aangeboden. Hans Lutjens, de eigenaar van spookhuis Haunted Castle, plaatste een oproep op Facebook om te zoeken naar jochies die 's nachts rotzooi hadden getrapt in zijn attractie.

Ze kwamen herkenbaar voorbij op camerabeelden. Dat had effect, want de daders hebben zich inmiddels vrijwillig gemeld bij de kassa van het spookhuis. "Ze zijn langs geweest en ze hebben spijt betuigd", vertelt Lutjens aan Looopings.

Hij geeft liever geen details. De exploitant zegt wel tevreden te zijn over de manier waarop de situatie is afgehandeld. "Alles is onderling geregeld."



Vernielingen

De ondernemer schreef eerder op social media dat de jongens meerdere vernielingen hebben aangericht en spullen hebben gestolen. Hij deed naar eigen zeggen al aangifte bij de politie. De kermis in Hoorn duurt nog tot en met maandag 21 augustus.