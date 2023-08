Nieuws

Dronebeelden: cruiseschip Disney Dream voor het eerst in Nederland

Een gigantisch cruiseschip van Disney is voor het eerst te bewonderen in Nederland. Liefhebbers hebben donderdag een glimp kunnen opvangen van het 340 meter lange themaschip Disney Dream bij Cruise Port Amsterdam. Bijzondere dronebeelden laten zien hoe immens de boot is.

Na een tussenstop in België keert het 42 meter brede en 66 meter hoge schip komend weekend terug naar Nederland. Op zondag ligt de Disney Dream vanaf 10.45 uur bij Cruise Port Rotterdam. Om 20.15 uur vertrekt het cruiseschip weer.

De cruiseschepen van Disney zijn een soort drijvende pretparken. Zo kunnen opvarenden van de Disney Dream gebruikmaken van themarestaurants, een theaterzaal, een bioscoopzaal, een zwemparadijs, een minigolfbaan, simulatoren en sportvelden. De bouw kostte 900 miljoen dollar.



Vierduizend passagiers

Er is ruimte voor zo'n vierduizend passagiers, aangevuld met bijna 1500 crewleden. De Disney Dream vaart sinds 2011. Een ander Disney-schip, de iets kleinere Disney Magic, was al wel meermaals in Nederland.