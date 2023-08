Kermis

Jochies breken in bij spookhuis op kermis Hoorn: 'Vernielingen aangericht en spullen meegenomen'

Kermisspookhuis Haunted Castle is het slachtoffer geworden van brutale inbrekers. Twee jongens zijn de attractie 's nachts binnengeslopen op de kermis in Hoorn. Het spookhuis raakte beschadigd, schrijft eigenaar Hans Lutjens op Facebook.

Hij publiceerde twee foto's, afkomstig van een beveiligingscamera, waarop de daders herkenbaar in beeld komen. "Wie kan mij helpen aan de namen van deze jongens, die het zo nodig vonden om meerdere malen in de nacht in te breken in het spookhuis op de kermis in Hoorn", aldus Lutjens.

"Ze hebben meerdere vernielingen aangericht en spullen meegenomen." De kermisexploitant is al naar de politie gestapt. "Aangifte is gedaan bij de politie in Hoorn en alle beelden zijn bekend en overgedragen aan de politie."



Accu's

Lutjens spreekt de jongens ook persoonlijk toe in het Facebook-bericht. "Jullie dachten slim te zijn door de stekkers van de camera's eruit te trekken, maar helaas: camera's werken ook op accu's."



De kermisondernemer roept iedereen op om de beelden zo veel mogelijk te delen. "Maak ze bekend, want dat willen ze graag." Haunted Castle staat nog in Hoorn tot en met maandag 21 augustus.