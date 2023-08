Disneyland Paris

Disney lanceert ruilkaartspel: nu verkrijgbaar in Disneyland Paris

Fans van Disney kunnen vanaf vandaag speciale ruilkaarten verzamelen. Disney heeft een zogeheten collectible trading card game ontwikkeld, dat de naam Disney Lorcana draagt. De internationale lancering vindt in september plaats, maar in bepaalde speelgoedwinkels én in Disneyland Paris is de eerste collectie nu al verkrijgbaar.

Die bestaat uit 204 kaarten met personages uit Disney-films. Disneyland Paris verkoopt starter decks met zestig kaarten (20 euro), booster packs met twaalf kaarten (6 euro) en cadeausets met meerdere zeldzame kaarten (30 euro), allemaal Franstalig. Ze zijn te koop bij The Storybook Store in het Disneyland Park.

Het concept is vergelijkbaar met de bekende Pokémon-kaarten, die begin deze eeuw wereldwijd voor een enorme hype zorgden. Voor Disney Lorcana wordt samengewerkt met leverancier Ravensburger, bekend van puzzels. Er zijn ook Engelstalige en Duitstalige kaarten.



Spel

Naast verzamelen is het mogelijk om de Lorcana-kaarten te gebruiken voor een spel. Verder kwam er een app waarmee gebruikers bij kunnen houden welke kaarten ze hebben en welke ze nog missen. Het is de bedoeling om meerdere malen per jaar een nieuwe collectie op de markt te brengen.