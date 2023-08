Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park verhoogt prijs van restaurantattractie Eatrenalin: 255 euro per persoon

De prijs van Eatrenalin, de hypermoderne restaurantbeleving van Europa-Park, is fors omhooggegaan. Tot nu toe kostte een avondje luxe dineren 195 euro per persoon. Voortaan zijn gasten 30 procent meer kwijt. Het tarief steeg naar 255 euro per persoon.

Eatrenalin is geen normaal restaurant. Bezoekers nemen plaats op speciale stoelen die door het etablissement kunnen rijden. Er wordt gebruikgemaakt van audiovisuele effecten, zoals videoprojecties. Op die manier is het restaurant, gelegen naast themahotel Krønasår, een echte attractie.

Het Duitse attractiepark spreekt over "het restaurant van de toekomst". "Het is niets minder dan de opwindendste gastronomische ervaring ter wereld." De opening vond plaats in november vorig jaar. In mei werd een nieuw menu geïntroduceerd, samengesteld onder leiding van de Nederlandse chef-kok Ties van Oosten.



Drie uur

Een bezoek aan Eatrenalin duurt zo'n drie uur, inclusief een introductie in de lounge en een afsluitend drankje in de bar. Naast de reguliere tickets van 255 euro bestaan er ook nóg luxere entreebewijzen met bijpassende champagnes of wijnen. Die opties zijn nog enkele honderden euro's duurder.