Disneyland Paris

Nieuwe abonnementen Disneyland Paris nu voor iedereen verkrijgbaar

Iedereen kan vanaf vandaag een nieuw abonnement voor Disneyland Paris aanschaffen. Het Disney-resort introduceerde afgelopen maand duurdere jaarkaarten, maar de passen waren in eerste instantie alleen verkrijgbaar voor mensen die al een abonnement hadden. Nu is de omstreden Disneyland Pass voor alle geïnteresseerden te koop.

De abonnementsvormen Discovery (229 euro) Magic Flex (319 euro), Magic Plus (369 euro) en Infinity (499 euro) hebben plaatsgemaakt voor drie nieuwe varianten: Disneyland Pass Bronze (289 euro), Disneyland Pass Silver (499 euro) en Disneyland Pass Gold (699 euro). Disney heeft niet alleen de tarieven verhoogd: de voorwaarden zijn aangepast, waardoor er minder voordelen overbleven.

Het zorgde voor een storm van kritiek in de Disney-fancommunity. Een online petitie leverde binnen tien dagen bijna 15.000 handtekeningen op. Toch is het de ontevreden fans niet gelukt om Disney op andere gedachten te brengen: de voorwaarden zijn niet versoepeld en de hoge prijzen blijven van kracht.



Blij

"Goed nieuws!", meldt Disney op social media. "Veel van jullie hebben ons ernaar gevraagd en we zijn blij om te kunnen delen dat ons Disneyland Pass-programma nu beschikbaar is voor iedereen, zolang de voorraad strekt."



In het nieuwe systeem moeten abonnees hun bezoekdatum nog steeds vooraf online vastleggen, met een limiet van drie gelijktijdige reserveringen. Er is voortaan wel meer beschikbaarheid, omdat jaarkaarthouders nu in dezelfde poule zitten als daggasten. Er wordt in het reserveringssysteem geen onderscheid meer gemaakt tussen beide groepen.