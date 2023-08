Efteling

Efteling start zoektocht naar manager voor nieuw Efteling Grand Hotel

De Efteling is op zoek naar iemand die het nieuwe Efteling Grand Hotel kan leiden. Het attractiepark heeft een vacature gepubliceerd voor hotelmanager. Diegene wordt "financieel en operationeel verantwoordelijk voor het succes van het nieuwe Efteling Grand Hotel", zo valt te lezen in de vacaturetekst.

Het luxe hotelcomplex, gelegen bij de hoofdingang van het park, gaat in 2024 open. Er komen 140 kamers met 680 bedden, twee restaurants, een koffiebar en een zwembad. De Efteling zoekt naar eigen zeggen een energiek, ondernemend en resultaatgericht persoon met liefde voor de gastvrijheidssector.

De hotelmanager rapporteert direct aan Nicole Scheffers, directielid op het gebied van park en resorts. "Jij bent de schakel tussen visie, strategie en de uitvoering op de werkvloer", aldus de Efteling. Het takenpakket zal onder andere bestaan uit het vinden van een optimale balans tussen financieel resultaat, kwaliteit, capaciteit, prijs, aanbod en beleving voor gasten en medewerkers.



Succesvolle lancering

De nieuwe manager gaat een team van circa 280 personeelsleden aansturen. "Je bent verantwoordelijk voor een succesvolle lancering van het Efteling Grand Hotel. Je inspireert en motiveert een divers team. Samen met de teamleads en stafafdeling zorg je ervoor dat op korte en lange termijn de hoogste resultaten worden bereikt."



De Efteling vraagt om meer dan vijf jaar aantoonbare ervaring als manager van een luxe hotel. Men biedt een contract van twee jaar, voor 38 uur per week. Over het salaris, de startdatum en de openingsdatum van het hotel wordt in de vacature niet gesproken. Solliciteren kan vóór donderdag 7 september via de Efteling-website.