Walibi Holland

Bezoekers Walibi Holland zitten ruim zeventig minuten vast in achtbaan

Voor een groep bezoekers van Walibi Holland heeft een dagje uit een vervelende wending gekregen. Walibi-achtbaan Speed of Sound kwam woensdagavond stil te staan door een technisch mankement. Het duurde vervolgens ruim zeventig minuten voordat iedereen bevrijd was uit de trein.

Het probleem ontstond even na 20.15 uur. De trein van de 35,5 meter hoge boomerang coaster werd toen plotseling stilgezet tijdens het achterwaarts omhoog takelen op de eerste lift. "De noodbergingsprocedure werd in werking gesteld", laat een Walibi-woordvoerder aan Looopings weten. "Daarbij komt de trein heel langzaam naar beneden."

Dit zou comfortabeler zijn voor de passagiers dan uitstappen op de steile lift. Uiteindelijk stond de trein halverwege het station stil, waar alle beugels één voor één geopend konden worden. Pas rond 21.30 uur hadden alle inzittenden de attractie verlaten. Ter compensatie deelden medewerkers van Walibi vrijkaarten, Fast Lane-tickets en drankjes uit.



EHBO-post

Sommige bezoekers klaagden over pijn in hun rug en schouders. Ze zijn opgevangen door de naastgelegen EHBO-post. Volgens de woordvoerder is dat een normale gang van zaken. "We laten dan een check doen, omdat mensen natuurlijk wel een tijd hebben stilgezeten."



De oorzaak van de blokkering is op dit moment onbekend. "Dit kan pas uitgezocht worden na de evacuatie." Het pretpark is vandaag geopend tot 23.00 uur, ter gelegenheid van zomerfestival Lekkergaan. Speed of Sound blijft de rest van de avond buiten gebruik.