Walibi Holland

Gratis zonnebrandcrème beschikbaar in Walibi Holland

Nu de temperaturen weer omhoog schieten, kunnen bezoekers van Walibi Holland zich gratis beschermen tegen de zon. Bij de ingang van het pretpark is deze maand een zonnebrandpaal verschenen, gesponsord door Nivea.

Er komt zonnebrandcrème uit van Nivea Sun, met beschermingsfactor SPF 30. Een display, die werkt met behulp van een zonnepaneeltje, laat de actuele temperatuur en zonkracht zien.

"Smeer 'm met Nivea Sun", valt te lezen op een bordje erboven. Ook geeft men drie tips voor zonnige dagen. "Zoek schaduw, bedek en smeer elke twee uur opnieuw in." De paal bevindt zich naast horecapunt The Bakery, tegenover de Sunset Shop.



Verzekeringsmaatschappij

In zusterpark Walibi Belgium staan deze zomer vergelijkbare apparaten, in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij. In Nederland biedt onder andere Avonturenpark Hellendoorn gratis zonnebrand aan.