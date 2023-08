Efteling

Efteling verwacht pas in 2027 te starten met uitbreidingsplannen: 'Hoogste attractie van de Efteling'

De uitbreidingsplannen van de Efteling zijn nog verder naar voren geschoven. Eigenlijk was het de bedoeling om jaren geleden te beginnen met een grote uitbreiding aan de oostelijke zijde van het attractiepark. Door allerhande problemen ging dat tot dusver niet door. Efteling-directeur Fons Jurgens verwacht nu dat de bouw pas in 2027 zal starten. Hij licht wel een tipje van de sluier op.

De Efteling-baas wordt naar de toekomstplannen gevraagd in een interview met Het Financieele Dagblad. Men heeft al geruime tijd een nieuw gebied op het oog achter het huidige Reizenrijk, tussen het Efteling Hotel en het Kinderspoor. Er had aanvankelijk een lanceerachtbaan met circusthema moeten verrijzen.

Door problemen met het bestemmingsplan, de financiële situatie door de coronacrisis en gedoe over stikstof ging er nog geen paal de grond in. De planning is inmiddels omgegooid: in 2024 opent de Efteling in het huidige park de nieuwe attractie Danse Macabre en het nieuwe Efteling Grand Hotel. Het concept voor de circusachtbaan belandde in de prullenbak. Ontwerpers zijn teruggestuurd naar de tekentafel.



De hoogte in

Maar wat doet de Efteling dan wel ná 2024? Ook in 2025 gaan de werkzaamheden voor de oostelijke uitbreiding nog niet van start, denkt Jurgens. "Dat wordt eerder 2027", zegt hij. "En de westelijke kant wordt op z'n vroegst 2030." En wat voor attracties kunnen we verwachten? "Het enige dat we weten is dat we aan de oostelijke kant de hoogte in mogen. Daar gaan we de hoogste attractie bouwen van de Efteling."



De hoogste attractie van de Efteling is op dit moment uitkijktoren Pagode, die bezoekers 45 meter de lucht in brengt. Naar verluidt is de piek van de vliegende tempel zelfs 60 meter hoog. Achtbaan Baron 1898 heeft een maximale hoogte van 30 meter, de Python is 29 meter hoog. Daarna volgt houten achtbaan Joris en de Draak, met een hoogte van 25 meter.



60 meter

Op het oostelijke terrein bij het Efteling Hotel mag gebouwd worden tot een hoogte van 45 meter. Even verderop, achter de Python en schommelschip Halve Maen, geldt volgens het bestemmingsplan een maximale bouwhoogte van 60 meter. Het westelijke gedeelte bevindt zich op de huidige parkeerplaats. Daar mogen alleen lage bouwwerken komen te staan.