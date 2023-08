Efteling

Efteling introduceert actievideo's bij achtbaan Baron 1898

Efteling-bezoekers kunnen vanaf vandaag een speciale video bekijken van hun rit in achtbaan Baron 1898. De dive coaster is uitgerust met filmapparatuur, waardoor er naast actiefoto's nu ook actievideo's beschikbaar zijn. Het systeem werkt met behulp van de officiële Efteling-app.

Wie na afloop van de rit een actiefoto toevoegt aan de app, krijgt dan ook direct de bijbehorende video te zien. Die duurt ongeveer een halve minuut. De beelden zijn - na het aanschaffen van een Digi-Fotopas - te downloaden en te delen op social media.

Het filmpje toont de belangrijkste momenten van de Baron-beleving. Een prominente rol is weggelegd voor de Witte Wieven, die proberen om de afdaling in de mijnschacht te saboteren. Vervolgens duiken inzittenden met een topsnelheid van 90 kilometer per uur 37,5 meter de diepte in.



Najaar 2021

Het idee voor het project ontstond al in 2019. In het najaar van 2021 verscheen een speciale camera naast de baan. Bijna twee jaar later is de functionaliteit dus gereed. Er zijn vooralsnog geen plannen om het concept bij meer attracties te implementeren.



Een Digi-Fotopas, waarmee alle actiefoto's en -video's in de Efteling opgeslagen kunnen worden, kost 25 euro per dag of 35 euro per week. Er zijn op dit moment nog geen aparte varianten voor abonnementhouders.