Walibi Holland

Walibi Holland onthult thema van Halloween Fright Nights 2023: Symphony of Screams

Het jaarthema van Walibi's Halloween Fright Nights is bekend. In 2023 vervult Eddie de Clown, de mascotte van het populaire horror-evenement, de rol van dirigent. Onder de noemer Symphony of Screams dirigeert de clown een orkest vol monsters, die op commando de meest gruwelijke dingen uitvoeren.

De 25 seconden durende commercial is opvallend bloederig. Er wordt een nagel verwijderd en een buik doorgesneden. Van de humoristische kant die Eddie vaak in het attractiepark laat zien, is in het filmpje maar weinig over. "De marteling is begonnen en het geschreeuw gaat door merg en been", zo luidt de videobeschrijving.

"Dirigent Eddie heeft zijn orkest van freaks klaarstaan voor zijn meest gruwelijke optreden ooit. Een harde gil, een brute schreeuw, een angstaanjagende kreet. Voor Eddie klinkt het als muziek in zijn oren."



Kaartverkoop

Vandaag start ook de kaartverkoop voor de Halloween Fright Nights. Voorlopig zijn alleen reguliere dagtickets te koop: de toegangsbewijzen voor de spookhuizen en andere belevingen volgen later. In de voorverkoop variëren de entreeprijzen van 29,50 tot 32,50 euro. Uiteindelijk zullen de tarieven fors stijgen.