Efteling

Achter de schermen: nek van Efteling-bewoner Langnek staat weer strak in de lak

Eén van de opvallendste bewoners van de Efteling ondergaat momenteel een opknapbeurt. Niemand minder dan Langnek is tijdelijk niet te zien in het Sprookjesbos. Tijdens de renovatie wordt de nek van het bekende sprookjesfiguur strak in de lak gezet.

Wie vanmiddag over de bouwschuttingen tuurde, kon de meterslange nek van Langnek zien liggen. Bovendien was de geur van verf vanwege de onderhoudsklus goed te ruiken in het Sprookjesbos. De werkzaamheden bij Langnek gingen half juli van start.

Er is een steigerconstructie met een wit zeil om zijn lijf heen gebouwd. De nek zelf werd dus verwijderd voor een verfbeurt. Het gaat om "tienjaarlijks onderhoud", zo liet de Efteling eerder al weten. Men heeft bijvoorbeeld ook aandacht voor de bewegingen van het personage en het vijvertje rond het tafereel.



Boze stiefmoeder

Langnek is onderdeel van het sprookje De Zes Dienaren, waarin een prins zes uitzonderlijke hulpjes inschakelt om een prinses te bevrijden uit handen van een boze stiefmoeder. De man met de lange hals kan volgens het verhaal alles zien wat er op de wereld gebeurt. Hij trok na afloop van de queeste naar de Efteling, omdat hij daar naar eigen zeggen nooit uitgekeken zal raken.