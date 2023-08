Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: ongeluk bij duikshow Europa-Park gefilmd vanuit andere hoek

Er is opnieuw een video opgedoken van het verbijsterende ongeval bij de duikshow in Europa-Park. Maandag verscheen al een filmpje van het moment waarop de waterbak barst en het decor instort. Nu zijn er ook beelden vanuit een andere hoek, gedeeld via TikTok.

De nieuwe video begint eerder: de eerste paar seconden lijkt er geen vuiltje aan te lucht. Vervolgens klapt het waterbassin plotseling uit elkaar, schuift een toren naar achteren en komen enorme masten in het water terecht.

Bij het ongeluk vielen zeven gewonden. Twee van hen - allebei duikers in de show - liggen op dit moment nog in het ziekenhuis. Voor de duikvoorstelling werkt Europa-Park al jaren samen met een Frans bedrijf: Vertical Limit Event.



Veiligheid

De externe leverancier zou zelf verantwoordelijk zijn geweest voor de veiligheid en kwaliteit van de waterbak, die sinds mei in het Duitse pretpark stond. Vertical Limit Event verzorgt ook de duikshows in bijvoorbeeld Parc Astérix en Walibi Rhône-Alpes.