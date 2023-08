Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Moeder beschuldigt man uit Aalten van stiekeme foto's in zwembad Slagharen

Een 33-jarige man uit Aalten wordt ervan beschuldigd stiekem foto's gemaakt te hebben in het zwembad van Attractiepark Slagharen. De verdachte zou in een kleedhokje een moeder en haar twee kinderen gefotografeerd hebben. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak tegen de man, waarover de Stentor bericht.

De dertiger moest tegenover de rechter tekst en uitleg geven over meerdere gebeurtenissen, waaronder het voorval in Slagharen-waterpark Aqua Mexicana. Verder zou de Aaltenaar een vrouwelijke kennis heimelijk gefilmd hebben onder zijn eigen zonnebank en werden er kinderpornografische beelden aangetroffen op zijn laptop en telefoon.

Het incident in het Overijsselse pretpark vond plaats in juni 2021. De verdachte ontkent: hij beweert dat hij geen mobiele telefoon, maar een zonnebril in zijn hand had. Een medewerkster van Slagharen en de moeder in kwestie spreken dat tegen.



Reclassering

Het Openbaar Ministerie eist vanwege alle beschuldigingen zes maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, plus het betalen van 2000 euro aan smartengeld. Verder wil de officier van justitie dat de man verplicht onder toezicht van reclassering komt te staan. Op dinsdag 29 augustus doet de rechter uitspraak.