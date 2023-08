Kermis

Megakermis in Beverwijk geschrapt: 'Zou middelmatig evenement worden'

De grote kermis bij De Bazaar in Beverwijk gaat dit jaar niet door. Eigenlijk zou het evenement komende maand plaatsvinden, van zaterdag 9 tot en met zondag 17 september. Organisator Frans Stuy merkte echter dat er in die periode maar weinig attracties beschikbaar zijn om naar Beverwijk te komen.

De concurrentie is moordend, aldus Stuy. "Het grote probleem is dat er in en rond deze periode ook veel andere kermissen worden gehouden", vertelt hij in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Die concurrentie was er bij de twee voorgaande edities niet."

De eerste editie van de zogenoemde Megakermis was in 2021 - tijdens de coronacrisisis - een groot succes. Toen kwamen er naar verluidt 150.000 bezoekers in een week tijd. "Vorig jaar hadden we te maken met slecht weer." Er stonden toen ook al minder attracties.



Sorry

De kermis dit jaar laten doorgaan, zou volgens Stuy geen goed idee zijn. "Door de concurrentie waarmee Beverwijk inmiddels te maken heeft, zou het alleen maar een middelmatig evenement kunnen worden. Het zit niet in mijn bloed om daarvoor te gaan. Sorry Beverwijk."



De organisator wil de Megakermis nu verplaatsen naar maart 2024, als er minder concurrentie is van andere kermissen. "De kans is groot dat we bijvoorbeeld ook mooie attracties uit Duitsland en België weten vast te leggen." Met de locatie is in ieder geval niets mis, zegt Stuy in de krant.



Grootste van Noord-Holland

"Het parkeerterrein van De Bazaar leent zich heel goed voor het houden van dat evenement. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de Megakermis de grootste kermis van Noord-Holland kan worden, als hij voortaan in maart wordt gehouden."