Rollercoaster Day: Nederlander trotseert weer en wind om zo veel mogelijk achtbanen te doen

Een Nederlandse pretparkfan heeft International Rollercoaster Day aangegrepen voor een speciale uitdaging. Fouad Mansveld, beter bekend als ThrillsTastic, probeerde onlangs om in twaalf uur tijd zo veel mogelijk Nederlandse achtbanen te doen. Hoe dat verliep, is te zien in een YouTube-reportage van bijna een half uur.

De initiatiefnemer sprak af om overal gewoon netjes in de wachtrij te gaan staan. Het werd Mansveld en zijn compagnons niet makkelijk gemaakt: de weersomstandigheden zaten niet bepaald mee. Door de harde regen en wind leken sommige rollercoasters wel waterattracties.

De achtbaanfanaat begon zijn trip Walibi Holland, waar een technische storing bij Xpress: Platform 13 bijna roet in het eten gooide. Vervolgens stonden Julianatoren in Apeldoorn, DippieDoe in Best en Toverland in Sevenum op het programma. Om wat vaart te maken, hadden de achtbaanjagers de beschikking over een gesponsorde Porsche.



Dubbele banen

De dag eindigde in de Efteling. Uiteindelijk lukte het Mansveld om een ritje te maken in 24 verschillende rollercoasters, of 26 als de dubbele banen Max & Moritz en Joris en de Draak twee keer meetellen. Er werden vijf parken bezocht.



Het wereldrecord staat op 74 achtbanen in één dag. "Dus dat heb ik niet gebroken", meldt de youtuber aan Looopings. "Het Nederlandse record ken ik niet. Als dat nog niet bestond, claim ik het hierbij!"