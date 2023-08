Kermis

Beelden opgedoken van kermisdrama in België: bezoekers vliegen uit attractie

Het dramatische ongeluk met de kermisattractie Rock 'n' Roll in België blijkt gefilmd te zijn door een omstander. Zondag raakten zeven personen gewond toen de veiligheidsbeugel van een draaiende bank tijdens de rit openging. Een video, die verscheen op TikTok en andere social media, laat zien wat er precies gebeurde. Let op: de beelden kunnen als schokkend ervaren worden.

De attractie in kwestie werd in 2016 opgeleverd door de Tsjechische fabrikant Bojux. Sindsdien vonden er geen noemenswaardige incidenten plaats, tot afgelopen weekend de beugel onbedoelde opende.

Vijf personen vliegen omhoog en komen direct op de grond terecht, zo is te zien in het filmpje. Twee passagiers proberen zich in eerste instantie nog vast te houden aan de draaiende gondel. Zij maken vervolgens ook een harde smak op de vloer.



Paniek

Er ontstaat direct paniek bij het kermispubliek. In de video is gegil en gescheld te horen. Bezoekers snellen zich naar de plek des onheils om de slachtoffers te helpen. De bank blijft uiteindelijk bovenaan stilstaan.



Volgens burgemeester Bruno Pozzoni is op dit moment nog één van de slachtoffers in levensgevaar: een meisje van 10 jaar vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Een tweede zwaargewonde liep een ernstige schedelbreuk op. Hij was wel bij bewustzijn toen de hulpdiensten hem meenamen.