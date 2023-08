Efteling

Fietsmolen Efteling gaat toch niet meer open: technisch probleem blijkt niet op te lossen

De Efteling heeft slecht nieuws voor bezoekers die nog een ritje wilden maken in de nostalgische fietsmolen op het Anton Pieckplein. Begin deze maand werd de klassieke attractie deels afgebroken voor een reparatie. Het was de bedoeling om de zogenoemde Vélodrome snel weer in gebruik te nemen.

Nu blijkt dat een technisch mankement toch niet op te lossen is. De molen gaat dan ook niet meer open, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Toch verdwijnt de fietscarrousel voorlopig niet volledig uit de Efteling. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de demontage, heeft op dit moment geen tijd.

Daarom zal de ruim honderd jaar oude attractie de komende periode fungeren als een overdekt terras op het plein. Op die manier hoeven bezoekers niet nog wekenlang tegen bouwschuttingen aan te kijken. De rail met stoeltjes en trappers is inmiddels vervangen door losse houten planken.



Wielerploeg

Eigenlijk zou de fietscarrousel tot en met donderdag 31 augustus geopend zijn. De Efteling huurde de attractie in naar aanleiding van een samenwerking met wielerploeg Team Jumbo-Visma. In de jaren tachtig stond de Carrousel des Vélocipèdes, zoals de molen officieel heet, ook al in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Daarna werd de attractie verkocht.