Efteling

Efteling breidt souveniraanbod voor achtbaanfans uit: bewaarblikken en badlakens

In de Efteling zijn nieuwe achtbaansouvenirs verkrijgbaar. Ter gelegenheid van International Rollercoaster Day heeft het attractiepark producten ontwikkeld die in het teken staan van de achtbanen Vogel Rok, Python, Baron 1898, De Vliegende Hollander en Joris en de Draak.

International Rollercoaster Day valt jaarlijks op 16 augustus. Afgelopen najaar verschenen al sleutelhangers, mokken, T-shirts en twee soorten petten in stijl van de rollercoasters. Nu is het assortiment uitgebreid met strandlakens en bewaarblikken.

De handdoeken van 70 bij 140 centimeter zijn gemaakt van 50 procent katoen en 50 procent polyester. Ze worden voor 20 euro per stuk aangeboden bij verkooppunt De Jolige Jutter naast speelbos Nest en in de nabijgelegen snoepwinkel De Verleiding, onderdeel van de Game Gallery.



Snoepwand

Op de eerder genoemde blikken staan de emblemen van de bekende Efteling-achtbanen. Een leeg blik kost 7,50 euro. Voor 14 euro mogen bezoekers het blik eerst vullen met schepsnoep uit de Haribo-snoepwand in De Verleiding.