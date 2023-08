Europa-Park Erlebnis-Resort

In beeld: het moment dat het waterbassin van de Europa-Park-duikshow uit elkaar klapt

Het bizarre ongeluk bij de duikshow in Europa-Park is vastgelegd op video. Een filmpje van een toeschouwer toont hoe het decor van de voorstelling in elkaar stort. De verbijsterende beelden verschenen op de Facebook-pagina van Europa-Park-bezoeker Reshma Fadarkhan.

Te zien is hoe het waterbassin uit elkaar knalt terwijl artiesten net van de duikplanken willen springen, waarna de masten eromheen omvallen. Een duiker op de mast komt vervolgens in het ondiepe water terecht. Zeven mensen raakten gewond: vijf acteurs en twee bezoekers.

Het ongeval vond plaats bij de productie Retorno dos Piratas, die de afgelopen weken meermaals per dag werd opgevoerd in de laatste bocht van waterachtbaan Atlantica SuperSplash. Een onderzoek moet uitwijzen hoe het incident kon gebeuren. Europa-Park heeft laten weten dat de attractie zelf morgen weer opengaat.