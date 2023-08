Europa-Park Erlebnis-Resort

Waterachtbaan Europa-Park weer open, halve dag nadat podium instortte

Waterachtbaan Atlantica SuperSplash in Europa-Park is weer operationeel na een merkwaardig ongeluk. Gistermiddag klapte het waterbassin van de duikshow naast de attractie uit elkaar, waardoor het podium in elkaar stortte. Er vielen zeven gewonden, waarvan twee bezoekers en vijf acteurs.

De duikvoorstelling werd opgevoerd in de vijver van de SuperSplash, naast de vaargeul van de laatste bocht. Het Duitse pretpark kondigde direct na het incident al aan dat de attractie vandaag weer open zou gaan. Dat is gelukt: sinds vanochtend kunnen bezoekers opnieuw een ritje maken.

Alle brokstukken zijn uit de vijver gevist. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor de SuperSplash vijftig minuten. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, wordt nog onderzocht door de politie. Duikshow Retorno dos Piratas is inmiddels volledig van de kalender gehaald. Het is nog niet duidelijk of de productie volgend jaar wel weer terugkeert.



Grote brand

Europa-Park staat erom bekend zeer snel te schakelen na calamiteiten. Toen het park de afgelopen jaren twee keer getroffen werd door een grote brand, waren omliggende attracties ook razendsnel weer operationeel.



Atlantica SuperSplash werd in 2005 gebouwd door huisleverancier Mack Rides. De 30 meter hoge attractie bestaat uit een kettinglift, twee draaischijven met een afdaling ertussen en een afdaling met een heuvel, gevolgd door een grote splash. Boten - met vier rijen van vier zitplaatsen - halen een topsnelheid van 80 kilometer per uur.