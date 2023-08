Kinderpretpark Julianatoren

Dinoweken in Julianatoren: Apeldoorns pretpark overgenomen door dinosaurussen

Liefhebbers van dino's kunnen komende maand hun lol op in attractiepark Julianatoren. Het Apeldoornse kinderpretpark staat van vrijdag 1 september tot en met zondag 1 oktober volledig in het teken van dinosaurussen, tijdens de eerste editie van de Dinoweken. Tussen de attracties verschijnen tientallen brullende dino's.

Bovendien zijn er verschillende nieuwe entertainmentacts te zien, waaronder de theatervoorstelling De Grote Dinoshow en Safarishows met de muizen Jul en Julia. Verder kunnen bezoekers levensechte dinosaurussen ontmoeten en krijgen ze de kans om babydino's te aaien.

Het dinoplezier begint al eerder, want deze maand lanceert de Julianatoren alvast twee tv-shows rond dino's. Vanaf woensdag 23 augustus is op Videoland, het streamingplatform van RTL, de kinderserie Dino & Dina te zien. Op zondag 27 augustus start op RTL 4 het programma Cas de Ranger en de Dinomachine, waarvan een trailer op YouTube staat.



Kapotte machine

Het verhaal gaat over een zelfgebouwde tijdmachine. Als die kapotgaat, verschijnen er plotseling allerlei dinosaurussen in het park. De laatstgenoemde productie vormde de inspiratiebron voor een gelijknamige parkshow. Bezoekers krijgen de opdracht om onderdelen van de kapotte machine op te sporen, zodat de tijdmachine gerepareerd kan worden en de dino's teruggaan naar hun eigen tijdperk.



De Julianatoren belooft "een avontuurlijke reis terug in de tijd". "Bezoekers zullen worden ondergedompeld in een prehistorisch avontuur." Op zaterdag 2 september staat een openingsfeest op de planning, met een speciaal avondprogramma. Het park blijft dan geopend tot 20.00 uur.