Europa-Park Erlebnis-Resort

Bizar ongeluk in Europa-Park: podium van duikshow stort in

In het Duitse pretpark Europa-Park vond vanmiddag een bizar ongeval plaats. Tijdens de duikvoorstelling Retorno dos Piratas klapte het waterbassin plotseling uit elkaar. De ravage is enorm: delen van het ingestorte decor kwamen terecht op de vaargeul van waterachtbaan Atlantica SuperSplash. Het podium bevond zich in de laatste bocht van de attractie.

Het decor bestond uit een toren met een duikplank, twee metershoge masten en een enorme bak water ernaast. Door onbekende oorzaak heeft de waterbak het begeven. Ook de masten sneuvelden. De boten van de SuperSplash werden gestremd door de brokstukken, die nog altijd in de vijver drijven. Meerdere personen liepen verwondingen op: vijf artiesten en twee bezoekers.

Drie artiesten zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Ooggetuigen melden aan Looopings dat een vrouw die meedeed aan de show last had van haar been. Ze kon niet meer zelfstandig uit het water komen. Een man die in een boot zat, had volgens een omstander een snee in zijn nek, mogelijk door een losgesprongen kabel.



Scheur in de wand

De hulpdiensten zijn opgeroepen om de slachtoffers te verzorgen. "Vandaag ging het waterbassin van de high diving show tijdens een voorstelling open door een scheur in de wand", meldt een woordvoerder van Europa-Park aan Looopings. "Het water stroomde in het omliggende bassin van de attractie Atlantica SuperSplash."



De voorlichter bevestigt dat één bezoeker gewond raakte. Hij zou last hebben van "een lichte schaafwond". "Andere Europa-Park-bezoekers hebben geen last ondervonden." Het is de bedoeling om de waterachtbaan spoedig weer in bedrijf te nemen. Er loopt een politieonderzoek naar de toedracht.



Piraten

Retorno dos Piratas was sinds eind mei dagelijks te zien. Het verhaal ging over piraten op zoek naar een schat op de bodem van de zee. "Houd je adem in als deze dappere high-dive-arcrobaten van duizelingwekkende hoogten de diepte in duiken", valt te lezen op de website van het attractiepark.



Op een steenworp afstand van Atlantica SuperSplash was in juni nog sprake van een andere grote calamiteit. Toen ging een grote loods in het Oostenrijkse themagebied in vlammen op. Twee attracties werden getroffen door de brand: powered coaster Alpenexpress en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn.































Het oorspronkelijke decor, vóór het ongeluk: